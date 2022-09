Aalen

vor 34 Min.

Eine Reise in die Dunkelheit des Tiefen Stollen bei Aalen

Von 1608 bis 1939 wurde am Braunenberg in Wasseralfingen bei Aalen Eisenerz abgebaut. Das ist ein Symbolbild.

Plus Von 1608 bis 1939 wurde am Braunenberg in Wasseralfingen bei Aalen Eisenerz abgebaut. Ein Besuch im Bergwerk Tiefer Stollen, der heute für sein Heilklima bekannt ist.

Von Christine Weinschenk Artikel anhören Shape

Eines gleich vorweg: Eine Jacke muss sein. Nach gut einer Stunde und 400 Metern unter Tage kriecht einem die Kälte in die Knochen. Sommer wie Winter hat es im Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Wasseralfingen im Landkreis Heidenheim elf Grad. Eine klamme Kälte, die Luftfeuchtigkeit liegt ebenfalls konstant bei 98 Prozent.

