Abi am Dillinger Sailer-Gymnasium: Knapp 50 Schüler haben „den Jackpot geknackt“

Nur etwa jedes zehnte Gymnasium in Bayern konnte aufgrund des Wechsels vom acht- aufs neunjährige Gymnasium 2025 einen Abiturjahrgang verabschieden. Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen zählt dazu und überreichte am Freitag knapp 50 jungen Erwachsenen ihr Abiturzeugnis. Gleich zwei Schülerinnen, Constanze Leo und Sandra Reiner, erzielten dabei die Traumnote 1,0.

Auch wenn der Jahrgang als Abiturmotto „Cabino Royale“ gewählt und sicher mancher Jugendliche in den vergangenen beiden Jahren um Notenpunkte gepokert hatte, bewiesen die Einserabiturientinnen doch, dass sich mit Intelligenz, Fleiß und Glück absolute Spitzenergebnisse erzielen lassen. Mit Stolz blickte Schulleiterin Beate Merkel-Nagy auf den gesamten Abiturjahrgang 2025. Aus dem „Warmwasseraquarium der Grundschule“ ins kalte gymnasiale Wasser geworfen, seien die einstigen Kinder durch Wissen und Können, besonders aber auch durch Herzens- und Charakterbildung zu echten Persönlichkeiten gereift. Sie stellte ferner den hohen Wert von Freundschaften und Gemeinschaftsgefühl für die Absolventen auch im schulischen Umfeld heraus, denn der Jahrgang sei in der Mittelstufe hart von Schulschließungen und Distanzunterricht betroffen gewesen.

Das sind die Abiturienten am Sailer-Gymnasium Viktoria Baier, Bianka Basti, Niklas Baumgartner, Simon Baur, Hannes Brückner, Robert Burkhart, Adrian Calvano, Rebecca Dieminger, Lucas Ehrenberger, Emily-Salome Fiedler, Lenja Friese, Mike Goliath, Bernhard Grandel, Dominik Gulin, Marco Hauf, Nico Hohenstatter, Marie Jaumann, Simon Johan, Veronika Junginger, ; Dominik Kerimow, Jonah Kindig, Jakub Knapp, Jana Köhler, Hannah Konle, Philipp Konle, Dominic Kundik, Constanze Leo, Franz Lindenmeier, Aaron Link, Timo Marbus, Benedikt Mayer, David Mayer, Jonas Mayer, Simon Mengele, Xuan Hoang Nguyen, Luka Oliveira, Robin Putz, Alexandra Raicu, Sandra Reiner, Samira Reiter, Ben Rieder, Laura Säuberlich, Carolina Schmölzer, Lars Schneider, Marie Schreiber, Julian Schülein, Menderes Simsek, Laura Sing, Sena Solunoglu, Selina Steinhart, Luca Wenzl, Valentin Wieser, Pauline Winkler, Nele Wirth, Léon Wölfle, Robin Wörle, Morticia Zerle.

Die Oberstufenkoordinatoren Michael Kreuzer und Christian Link forderten die Jugendlichen auf, beim Erklimmen neuer Stufen auf ihrer Lebensleiter weiter auf die Werte der Schulverfassung des Sailer-Gymnasiums zu bauen, das heißt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in andere zu haben, Respekt vor Menschen und Dingen zu beweisen und weiter uneigennützig soziales Engagement zu zeigen. Letzteres lobte auch die Elternbeiratsvorsitzende, Christina David, und mahnte, sich des Glücks bewusst zu sein, in einer demokratischen Gesellschaft leben zu dürfen.

OB Frank Kunz: „Klarer Kompass aus Intelligenz, Wissen und Wertefundament“

Auf die Herausforderungen einer technisch wie politisch schnelllebigen Zeit voller unabsehbarer Veränderungen auf der Welt wies Oberbürgermeister Frank Kunz hin. Mit einem klaren Kompass aus natürlicher Intelligenz, Wissen und einem soliden Wertefundament könne man aber beispielsweise dem wachsenden Einfluss der KI begegnen und diese gewinnbringend nutzen. Kunz wie Joachim Hien als Vertreter des Landrats warben für den Heimatraum. Dass es sich lohne, dem Landkreis treuzubleiben, begründete Hien damit, dass dieser Platz 6 im Ranking deutscher Glücksgebiete einnehme.

Einen Weg, Kontakte untereinander, mit der Schule und dem Heimatraum zu bewahren, bietet die Studienvereinigung Dilingana, deren Vorsitzende, Ellen Finster, den Abiturienten zu ihrem Erfolg gratulierte. Für den Abiturjahrgang selbst ließen Constanze Leo, Sandra Reiner und Simon Johan in einer launigen Rede voller Metaphern aus dem Casinobetrieb Höhen und Tiefen ihrer Schuljahre revuepassieren.

Oberbürgermeister Frank Kunz, Oberstudiendirektorin Beate Merkel-Nagy (von rechts) sowie Landrats-Stellvertreter Joachim Hien (links) freuten sich mit den drei besten Sailer-Abiturientinnen Constanze Leo, Sandra Reiner und Marie Jaumann (von rechts). Foto: Constantin Weiler

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde nicht nur von der Wood&Brass Band unter Felix Mack, sondern auch von den Abiturienten selbst mit einem Nocturne von Chopin, Liszts „Liebestraum“ No. 3 und einem Präludium von Sergei Rachmaninow, wobei Xuan Hoang Nguyen, Simon Johan und Lars Schneider als technisch versierte wie interpretatorisch einfühlsame Pianisten überzeugten.

Monsignore Harald Heinrich zelebrierte den Abiturgottesdienst

Ein von der Besetzung her buntes, aber stimmig harmonierendes Ensemble interpretierte Adeles Titel „Skyfall“. Den von Pfarrer Monsignore Heinrich zelebrierten Abiturgottesdienst hatten zuvor Constanze und Johannes Leo sowie Sandra Reiner festlich mit Werken für Orgel und Trompete gestaltet.