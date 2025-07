Abschlussfeier in Höchstädt: „Findet euren eigenen Weg ins Leben!“

Unter dem Motto „Jeder Abschied hat einen Anfang“ startete die Abschlussfeier der Mittelschule Höchstadt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Pfarrer Daniel Ertl zeigte zusammen mit dem Schulpastoralteam mit Monika Kraus-Brummer, Mareike Kühn und Sibylle Göhring auf, dass jede Absolventin und jeder Absolvent es selbst in der Hand haben, ob es auf- oder abwärts geht. Abschließend liefen die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen durch eine eigens angelieferte Tür, um die positiven und negativen Aspekte der vergangenen Schuljahre symbolisch hinter sich zu lassen und einen neuen Anfang zu machen.

In der Aula der Mittelschule Höchstädt betonte Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Stephan Karg, dass die Schülerinnen und Schüler eine Baustelle in ihrer Schulzeit ausgehalten haben. Er wünschte allen, weiterhin neugierig und mutig zu bleiben. Die Elternbeiratsvorsitzende Silke Streifeneder versicherte, dass die Abschlussschülerinnen und -schüler stolz auf ihre Leistungen und ihr Durchhaltevermögen sein dürften. „Findet euren eigenen Weg ins Leben nach der Schule, der euch erlaubt, mit ganzem Herzen dabei zu sein“, wünschte sie ihnen. Rektor Helmut Herreiner erinnerte daran, dass die Schülerinnen und Schüler der 9a, 9b und 10M viele Herausforderungen in den letzten Jahren wie die Corona-Zeit, die Dauerbaustelle in der Schule oder die Digitalisierung meistern mussten. Er forderte die Absolventen auf: „Arbeitet an euren Stärken und Schwächen, achtet aufeinander, auf alle in eurem Umfeld!“

„Bleibt euren Träumen treu“

Die Sprecher der 9a, Mouayad Faraj und Mia Oberfrank, erinnerten daran, dass sie gelernt haben, durch Höhen und Tiefen zu gehen, und bedankten sich besonders bei Klassenleiterin Erika Muckenschnabel und allen Fachlehrern. „Wir nehmen viele Erinnerungen und Erfahrungen mit“, betonten die beiden. Ihre Klassenleiterin Erika Muckenschnabel dachte an die Zeit ab der 7. Klasse mit Berufsorientierung, vielen Ausflügen, Wanderungen und an die Abschlussfahrt zurück. Sie lobte den gegenseitigen Zusammenhalt und die Unterstützung in der Klasse und wünschte ihnen: „Bleibt euren Träumen treu, seid mutig, gerade wenn es schwierig wird. Seid ehrlich und zuversichtlich!“

Alle haben den Abschluss geschafft

Für ihre Offenheit, Geduld und das entgegengebrachte Vertrauen dankte Klassenleiterin Carolin Wittich der 9b. Sie wünschte den Schülerinnen und Schülern, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen und sich die Selbstachtung bewahren sollen. Dasara Ahmeti und Fenja Schulte dankten als Klassensprecherinnen der 10M ihrem Klassenlehrer Alexander Helber und allen Fachlehrkräften für ihre Arbeit. Helber lobte seine Klasse, die sich von der achten bis zur zehnten Klasse positiv zu einer Klassengemeinschaft mit vielen guten Eigenschaften wie Offenheit und Zielstrebigkeit entwickelt habe. Er betonte, dass alle den Abschluss geschafft haben.

Im Anschluss an die feierliche Zeugnisausgabe ehrten der Schulleiter und die Konrektorin Christiane Merz die Schulbesten der drei Klassen und überreichten ihnen Erinnerungsgeschenke. Die Schülersprecher Dasara Ahmeti, Mouayad Faraj und Fenja Schulte wurden danach unter großem Beifall für ihre hervorragende Arbeit in der SMV gelobt. Die Schulleitung sowie die Vertrauenslehrkräfte Bernd Suske und Andrea Krieger hatten die Schulevents der SMV in Erinnerung gerufen. Nach einem Online-Quiz schloss Rektor Herreiner die gelungene Veranstaltung. (AZ)