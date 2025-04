Blitzermarathon 2025 im Landkreis Dillingen: Hier müssen Autofahrer aufpassen

Am Mittwoch, 9. April, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer lieber einen Blick zu viel als zu wenig auf den Tacho richten. Denn die Polizei in ganz Bayern stellt sich für den nächsten Blitzermarathon auf. Wo im Landkreis Dillingen die Beamtinnen und Beamten die Geschwindigkeit kontrollieren, hat das bayerische Innenministerium wie in den Jahren zuvor bereits vorab veröffentlicht.

Auch im Landkreis Dillingen gibt es zahlreiche Messstellen, an denen während des Blitzermarathons die Geschwindigkeit von Autos, Lkw, Motorrädern und Co. überprüft wird.

Blitzermarathon im Landkreis Dillingen 2025: An diesen Messstellen wird kontrolliert

Unsere Karte zeigt alle Messstellen im Landkreis Dillingen:

Trauriger Rekord lag beim Blitzmarathon 2024 bei 86 Kilometern pro Stunde zu viel

Rund 8627 Geschwindigkeitsverstöße wurden im vergangenen Jahr in Bayern registriert. Der Höchstwert beim Blitzermarathon 2024 wurde in Schwaben gemessen. Ein Autofahrer, der auf der A7 bei Durach unterwegs war, raste mit Tempo 166 in die Radarfalle – erlaubt waren 80 Kilometer pro Stunde.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte damals: "Die Bilanz zeigt: Es sind immer noch viel zu viele Raser auf unseren Straßen unterwegs. Und das trotz tagelanger Vorankündigung." Das sei nicht nachvollziehbar. In Bayern werden die Messstellen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – rund eine Woche vor dem Termin veröffentlicht. Der Blitzmarathon sei laut Herrmann ein wichtiger Baustein im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm. "Das ist keine Abzocke, sondern ein Weckruf für die Verkehrssicherheit", erklärte er. Denn eine zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei laut Innenminister Herrmann Ursache für viele tödliche Verkehrsunfälle in Bayern.

Blitzermarathon 2025: Alle Blitzer in Schwaben/Oberbayern

