Aislingen hebt die Kindergartengebühren an

In Aislingen müssen Eltern ab dem nächsten Kindergartenjahr mehr bezahlen. Die Gemeinde kann das Defizit, das sie mit der Einrichtung macht, damit deutlich verringern.

Fürs kommende Kindergartenjahr werden in Aislingen die Gebühren erhöht. Das hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Mit der Entscheidung bringe man die Gebühren in Einklang mit denen im Holzheimer Kindergarten, sagt Bürgermeister Jürgen Kopriva im Nachgang der Sitzung.

Ein anderer Beschlussvorschlag habe vorgesehen, dass man in Zukunft auch jeweils zum September in jedem Jahr die Gebühren um fünf Prozent erhöhen könne, so Kopriva. Das habe der Gemeinderat jedoch nicht weiter verfolgt, da ungerade Beiträge herausgekommen wären. "Und was, wenn fünf Prozent nicht reichen?"

Im kommenden Jahr wird es im Kindergarten Aislingen weniger voll

Nun will die Gemeinde, wie zuvor auch, regelmäßig prüfen, ob eine Erhöhung nötig ist. Zuletzt hätten Eltern nur einen geringen Betrag zur staatlichen Förderung von 100 Euro zuzahlen müssen, so der Rathauschef. Jetzt steigen die Beiträge, die die Eltern drauflegen müssen, je nach gebuchter Betreuungszeit, auf 30, 53 beziehungsweise 79 Euro pro Monat. Im Aislinger Kindergarten werden die Kinder maximal sieben Stunden betreut. Ein Mittagessen gibt es nicht. "Da war nie genug Nachfrage da", sagt Kopriva. Ebenso nicht für eine Ganztagsbetreuung.

Mit der Gebührenerhöhung werde das Defizit, das die Gemeinde mit dem Kindergarten mache, von 95.000 Euro auf 65.000 Euro reduziert, berichtet Kopriva. Derzeit werden in Aislingen fast 50 Kinder betreut. Der Kindergarten ist damit wie viele andere Einrichtungen im Landkreis fast ausgebucht. Im kommenden Kindergartenjahr würden aber wohl viele Plätze frei, so Kopriva. Dann gehen nämlich 18 Kinder in die Grundschule und weniger Kindergartenkinder kommen nach.

