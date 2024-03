Aislingen

18:00 Uhr

Aislingens Bürgermeister Kopriva: "Wir haben dieses Jahr einen Rekordhaushalt"

Der Markt Aislingen hat große Investitionen in Bau- und Gewerbegebiet geplant.

Plus Aislingen hat in den nächsten Jahren viel vor. Das Gewerbegebiet soll wachsen und Bauplätze in Baumgarten entstehen. Wachsen wird aber auch der Schuldenstand.

Von Christina Brummer

Herr Kopriva, 2023 musste sich die Gemeinde mit Investitionen zurückhalten. Wie sieht es in diesem Jahr aus?



Jürgen Kopriva: Wir haben dieses Jahr einen Rekordhaushalt von 7,5 Millionen Euro. Wir investieren ins Gewerbegebiet, ins Baugebiet in Baumgarten und den Glasfaser-Ausbau.

1,94 Millionen Euro Schulden könnte die Gemeinde Aislingen 2024 haben. Das entspricht einer Neuverschuldung über 1,84 Millionen Euro. So viel waren es in den letzten Jahren nie. Übernimmt sich die Gemeinde damit nicht?



Kopriva: Diese Summe ergibt sich nur, wir alle Maßnahmen umsetzen. Erfahrungsgemäß bleibt das ein oder andere doch hängen. Zudem haben wir Maßnahmen, wie das Baugebiet in Baumgarten im Haushalt. Da Beginnen wir aber erst im Herbst. Das wird dann erst im Jahr 2025 bezahlt. Aber jetzt haben wir es schon im Plan und können auch anfangen, die Aufträge zu vergeben.

