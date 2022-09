Aislingen

Aislingens Rathaus zieht um

In dieses ehemalige Geschäftsgebäude der Sparkasse in Aislingen wird laut Gemeinderatsbeschluss das Rathaus der Marktgemeinde umziehen.

Plus Das Bürgermeisterbüro kommt in die ehemalige Sparkasse. Und in Baumgarten entsteht ein 35 Meter hoher Mobilfunkmast.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Montag stand die Behandlung des Antrags zur Abstimmung der weiteren Nutzung des ehemaligen Sparkassengebäudes als Rathaus an vierter Stelle. Doch was es für die Marktgemeinde Aislingen tatsächlich bedeuten sollte, diskutierte das Ratsgremium bei seiner Sitzung, als stehe es an erster Stelle der Entscheidungen, die endlich getroffen werden müssen. Denn das Thema schwele schon seit vier Jahren vor sich hin, als die Gemeinde das Gebäude der Sparkasse erworben hatte, um es als Rathaus zu nutzen, berichtet Bürgermeister Jürgen Kopriva auf Nachfrage.

