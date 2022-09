Autofahrer wird bei Unfall in Aislingen verletzt

Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Unfall in Aislingen erlitten. Ein 44-Jähriger hatte ihm laut Polizeibericht die Vorfahrt genommen.

In der Rieder Straße in Aislingen hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 44-Jähriger missachtete nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ und stieß mit einem querenden Wagen zusammen.

Autofahrer erleidet Prellungen und Schürfwunden

Der Führer des vorfahrtsberechtigten Autos erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. (AZ)