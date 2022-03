Bekommt Aislingen eine eigene Kita?

Plus Schon länger ist im Gespräch, dass Aislingen eine eigene Kindertagesstätte bekommt. Jetzt hat der Gemeinderat eine Entscheidung getroffen.

Er ist extra vorbeigekommen, um bei dieser Entscheidung mit dabei zu sein: Glötts erster Bürgermeister Friedrich Käßmeyer stattete dem Aislinger Gemeinderat vor Kurzem einen Besuch ab. Denn er und einige weitere Interessierte wollten wissen, wie es mit der Kinderkrippe Glött-Aislingen weitergeht. Die Entscheidung darüber, ob Aislingen in der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit mit Glött bleibt, oder sich doch für eine eigene Kita im Aislinger Gemeindegebiet entscheidet – sie steht schon länger aus.