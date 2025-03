Chancen und Herausforderungen für Tierhalter im Kreis Dillingen

Bei der Ortsobmännerversammlung im Dillinger Kreis durfte sich Kreisobmann Klaus Beyrer über eine große Besucherzahl freuen. In seinem Bericht ging er auf regionale Themen wie den Stand bei der Riedstromentschädigung und den immer größeren werdenden Schäden durch den Biber ein. In Europa hofft Beyrer auf Erleichterungen und eine praxisnähere Gestaltung der EU-Agrarpolitik. Mit dem neuen EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, Christophe Hansen, sitzt nun ein Praktiker an dieser wichtigen Schlüsselposition, so der Kreisobmann bei der Versammlung in Aislingen. Im Anschluss sprach die Jagdkönigin Diana Merkle ein Grußwort. Sie drückte ihre Verbundenheit zur Landwirtschaft aus und freut sich auf ihre zweijährige Amtszeit als bayerische Jagdkönigin.

Im Hauptreferat sprach Direktorin Isabella Timm-Guri, zuständig für die Erzeugung und Vermarktung im Generalsekretariat, über den „Blick nach vorn in bewegten Zeiten – was kommt auf Bayern Tierhalter zu?“. Sie sagte: „Krankheiten und Schädlinge werden zu einer immer größeren Hausforderung für die Landwirtschaft.“ Als Gründe dafür sieht Timm-Guri die Globalisierung mit zunehmender Bewegung von Mensch und Tier und damit auch Schädlingen. Der Klimawandel bringe neue Krankheiten und Schädlinge zu uns. Direkte Folgen seien kranke Tiere; wirtschaftliche Einbußen und indirekte Folgen der Verlust von Exportmärkten.

Mehr Transparenz für die Verbraucher

Chancen und Herausforderungen sieht Timm-Guri bei der Tierkennzeichnung, Regionalität und dem Tierwohl. Richtig gemacht biete diese Kennzeichnung eine Chance, falsch gemacht endes sie in Bürokratie und einem Dschungel. Ziel müsse es sein, dem Verbraucher Transparenz und Orientierung zu geben, so Timm-Guri. Dabei bleibe Regionalität ein Verbrauchertrend, den die konventionellen wie biologisch wirtschaftenden Betriebe nutzen könnten und müssten. Ungeklärt sah die Fachexpertin hingegen das Thema Tierschutz und Tierwohl in Gesellschaft und Politik. Ein Tierhaltungskennzeichnungsgesetz dürfe Verbraucher nicht mehr verwirren, sondern solle eine klare Orientierung für eine Kaufentscheidung geben. Als Fazit sah die Expertin die Wettbewerbsfähigkeit und die Ernährungssicherheit im Fokus der Politik.

Der Kreisvorsitzende des Kreisjägervereins Dillingen, Andreas Brandl, sprach zu Jagdthemen auf regionaler Ebene. Dabei stellte er heraus das die Landwirtschaft und die Jagd nur gemeinsam erfolgreich sind. Zum Abschluss sprachen Thomas Graupner zu aktuellen Themen aus der BBV-Geschäftsstelle und Dr. Reinhard Bader zu Neuigkeiten aus dem AELF Nördlingen-Wertingen. (AZ)