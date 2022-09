Der Hofflohmarkt feiert in Aislingen Premiere

Vom Bogenschießen bis zur Oldtimerschau - beim Aislinger Zwetschga-Markt ist einiges geboten. In mehr als 25 Höfen werden Flohmarkt-Artikel angeboten.

Beim Zwetschga-Markt in Aislingen ist am Sonntag einiges los, wegen des schlechten Wetters aber eher in den Höfen. Denn in ihren Kellern, Dachböden und Schuppen haben Aislinger und Aislingerinnen nach "Kunst und Krempel" gesucht. Estmals finden in den Anwesen der Aschberggemeinde am Marktsonntag Hofflohmärkte statt. "Das ist doch eine super Idee", sagt Silvia Wagner und lobt die Organisatorin Viktoria Heepen. Sie richtet zusammen mit Tochter Emma Wagner und Stephanie Schuster aus Baumgarten ihre Schätze her, die sie beim Herbstmarkt verkaufen möchte. Ein Ständer mit Hemden und Kleidern steht herum. Das Angebot reicht von Büchern bis zur Kaffeetasse und vom Kinderfahrrad bis zum Bobbycar. In mehr als 25 Anwesen werden Habseligkeiten verkauft.

Zu den Attraktionen zählte auch eine Oldtimerausstellung. Hermann Brunnhuber (neben ihm seine Frau Marianne) setzte sich auf ein altes Motorrad. Foto: Berthold Veh

Marktbesucher wollen "gut essen und ein wenig schwätza"

Ein Magnet sind auch die Oldtimer, die in der Graf-von-Werdenberg-Straße zu sehen sind. Bürgermeister Jürgen Kopriva hat sein gepflegtes VW-Käfer-Cabrio aus dem Jahr 1978 aufgefahren. Ebenso sind ein Bulli, ein alter Mercedes-Coupe und viele Motorräder zu sehen, und natürlich historische Schlepper. Auch für Hermann und Marianne Brunnhuber ist der Besuch des Zwetschga-Markts eine liebgewonnene Tradition. "Gut essen und ein wenig schwätza" könne man hier. Im Feuerwehrhaus und im Zelt genießen viele Gäste das kulinarische Angebot. Wildspezialitäten bieten Franz und Erika Schuster aus dem Gemeindeteil Rieder an ihrem Stand an. Schuster ist Jäger und betreibt auch ein Damwildgehege. "Das Wetter können wir nicht machen, aber ein bisschen was geht immer", sagt Schuster.

Markreferent Manuel Schuster (links) und Bürgermeister Jürgen Kopriva vor dem Karussell, mit dem Kinder kostenlos fahren durften. Foto: Berthold Veh

Gut besucht ist das Hunter-Turnier im 3D-Bogenparcours des Schützenvereins. 85 Teilnehmende zielen dort auf die Attrappen von Fuchs, Büffel oder Hirsch. Dem Verein gehört auch Michael Tausend an. Es sei wichtig, dass Aislingen bei seinem Markt etwas auf die Beine stelle. So sieht es auch Marktreferent Manuel Schuster. Er zeigt mit Rathauschef Kopriva auf das Karussell, mit dem Kinder umsonst fahren können, denn die Gemeinde hat die Attraktion gesponsert. Feuerwehrvereinsvorsitzender Stefan Stricker erklärt unterdessen der wissbegierigen Kathrin Klauser, wie man beispielsweise einen Fettbrand mit einem Feuerlöscher eindämmt. Neben Feuerwehr und Schützen sind auch Eltern des Kindergartens Villa Kunterbunt am Zwetschga-Markt am Marktplatz beim Rathaus beteiligt.

Ein Aislinger erinnert an alte Zeiten

Der Aislinger Georg Wagner wiederum erinnert an alte Zeiten. 1956 hätten die Marktstände noch bis zum Schäffelbeck an der Einmündung der Martin-Recher-Straße gereicht. Und 1975 habe sogar ein Augsburger Modegeschäft in der Aschberg-Gemeinde einen Stand aufgebaut, wegen des ausbleibenden Verkaufserfolgs aber im nächsten Jahr auf eine weitere Teilnahme verzichtet.

38 Bilder Der Aislinger Zwetschga-Markt hat einiges zu bieten Foto: Berthold Veh

Zwetschgen sind im Übrigen am Sonntagvormittag auf dem Aislinger Zwetschgamarkt nicht zu sehen. Die gebe es, wie Kopriva anmerkt, am Nachmittag auf dem Zwetschgendatschi.