Diamantene Hochzeit: Aislinger Paar feiert ein bewegtes Leben

Plus Ludwig und Barbara Bronnhuber aus Aislingen feiern am Sonntag ihren 60. Hochzeitstag. Die beiden hätten nicht damit gerechnet, dass sie lange genug für dieses Jubiläum leben.

Schon ihr erstes Treffen hatte eine große Wirkung: Josef Bronnhuber stellte seinem älteren Bruder Ludwig zu Beginn der 1960er Jahre die Schwester seiner Braut Anna vor. Da kam für Ludwig, den gelernten Landmaschinenmechaniker aus Aislingen der Gedanke, sich ebenfalls um die Gründung einer Familie zu kümmern. Dabei schien ihm Barbara, die Schwester seiner zukünftigen Schwägerin, bereits nach dem ersten Kennenlernen sehr sympathisch.