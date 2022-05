Die Aislinger Feuerwehr hat neue Räume und ein neues Löschfahrzeug

Das Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Aislingen wurde umgebaut und erweitert. Im Rahmen des Frühjahrsmarktes wurde auch das Einsatzfahrzeug offiziell übergeben.

Nach langen Diskussionen und dem Ringen um die beste Lösung im Gemeinderat sowie dem Ende der Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben war es nun endlich so weit: Die Marktgemeinde Aislingen konnte im Rahmen ihres Frühjahrsmarktes das umgebaute und erweiterte Feuerwehrgerätehaus offiziell eröffnen. Zudem wurde bei diesem Termin auch das neue Einsatzfahrzeug vom Typ LF 10 an die Aislinger Wehr offiziell übergeben. Natürlich durfte zu solch einem wichtigen Anlass der kirchliche Segen für Feuerwehrhaus und Neufahrzeug nicht fehlen. Er wurde von Pater Benjamin in Anwesenheit der angetretenen Wehren aus Aislingen und Baumgarten sowie der Patenwehr aus Gundremmingen gespendet.

Pater Benjamin spendete dem umgebauten und erweiterten Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Aislingen den kirchlichen Segen. Foto: Horst von Weitershausen

Neben zahlreichen Aislinger Bürgern und Bürgerinnen sowie Mitgliedern der Kreisbrandinspektion begrüßte Bürgermeister Jürgen Kopriva seinen Amtskollegen aus Holzheim, Simon Peter, und Kreisrätin Andrea Sailer zum Festakt vor dem Feuerwehrhaus. Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Ortsmitte bezifferte der Bürgermeister mit rund 482.000 Euro. Die Feuerwehrleute hatten dabei insbesondere im Bereich des Erweiterungsbaus die Feuerwehrleute rund 2000 freiwillige Arbeitsstunden eingebracht. Dies habe die Kosten der Maßnahme doch um einige Euro reduziert.

Die notwendige Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs hat nach den Worten des Rathauschefs die Gemeinde rund 330.000 Euro gekostet, wobei vonseiten des Freistaats der übliche Zuschuss von 70.000 Euro bezahlt worden sei. Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen für das Feuerwehrhaus dankte Kopriva der ausführenden Baufirma Spitzer, die alle Arbeiten auch in den schwierigen Zeiten von Corona, dank ihres Chefs Werner Schuster ohne Verzögerung und mit großem baulichen Können erledigt habe. Nicht zu vergessen, so Kopriva, seien dabei die bereits im Jahr 2015 erstellten Pläne von Architekt Martin Becker, die dazu geführt hätten, dass sich das Ratsgremium letztendlich mit großer Mehrheit für diese Standortvariante des Feuerwehrgerätehauses in der Ortsmitte von Aislingen entschieden habe.

Viel Freude hatten beim Frühjahrsmarkt die Kinder auf dem Karussell. Foto: Horst von Weitershausen

Kreisbrandrat Frank Schmidt lobte die Verantwortlichen der Gemeinde Aislingen. Neben dem großzügigen Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses hätten sie auch ein neues modernes Einsatzfahrzeug beschafft. Kommandant Florian Eser dankte ebenfalls den Gemeinderatsmitgliedern, diese für die Wehr wichtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Dies vermittle den Bürgerinnen und Bürgern von Aislingen ein gutes Gefühl der Sicherheit.

Anschließend sprach Markus Wecker, Kommandant der Paten-Feuerwehr Gundremmingen, und betonte, dass er sich schon auf die nächste gemeinsame Übung freue.

