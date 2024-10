Die Kreisobmänner rechnen ab

Die massiven Hochwasserzerstörungen in der Landwirtschaft haben die Herbstversammlung der Ortsobmänner beim Bayerischen Bauernverband (BBV) dominiert. Im Gasthaus Adler in Aislingen beschäftigten sich mehr als 80 Besucher – darunter 74 der ehrenamtlich in dieser Funktion engagierten Landwirte im Landkreis – insbesondere mit dem monatelangen Streit um die Entschädigung der Agrarbranche. Dabei wurde bekannt, dass von den rund 80 schwer betroffenen Betrieben im Süden Bayerns mit einer Schadenshöhe von weit über 100.000 Euro fast die Hälfte davon in unserer Region anfiel. Entlang der Donau wurden beinahe 4000 Hektar Acker – und sonstige Flächen schwere Verluste zugefügt.

Günter Stauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis