Dillinger Unternehmen will das Aislinger Schlössle aus Dornröschenschlaf holen

Der Name Schlössle ist eher unpassend für das massiv aufragende Gebäude, das in Aislingen nun schon seit Jahren leersteht. Die Gemeinde kaufte die ehemalige Gaststätte, Kneipe und Party-Location von den vorherigen Eigentümern, war sich aber auch nicht sicher, was man am besten damit anstellen könnte. Der Wunsch war zwar da, das mehrstöckige Gebäude als Wohnraum auszubauen, doch der Gemeinde fehlte dazu das Geld. Jetzt hat sie das Gelände mitsamt Haus an einen Dillinger Immobilienentwickler verkauft. Der könnte dort nun den Wunsch der Gemeinde erfüllen. Endlich.

