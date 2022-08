Ein junger Mann aus Honduras spielt beim SV Aislingen

Plus Anner Bueso lebt für ein paar Monate in Aislingen, jetzt darf er für den Fußballverein auflaufen. Über Teamkollegen, die ihm vor Ort unter die Arme greifen.

Auf dem Titelfoto des aktuellen Kapellenbergblättles, des Stadionhefts des SV Aislingen (SVA), da ist er schon drauf: Anner Bueso. Er ist ein Gastspieler, den es so hier bislang noch nicht gegeben hat: Bueso kommt aus Honduras. In Aislingen wohnt er noch bis Anfang Oktober für ein Pflichtpraktikum, damit er sein Studium daheim abschließen kann. Dass er mit den anderen Jungs auch bei Spielen auf dem Platz stehen kann – es hat gedauert. "Das Gastspielrecht ist etwas kompliziert", sagt Andrea Sailer, Erste Vorsitzende des Vereins.