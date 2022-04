Aislingen

13:30 Uhr

Gibt es in Aislingen bald mehr 30er-Zonen?

Plus Bei zwei Themen, über die der Gemeinderat kürzlich beraten hat, geht es darum, dass Menschen in Aislingen langsamer fahren sollen. Was es noch zu klären gibt.

Von Annemarie Rencken

Mehrere Bürgerinnen und Bürger seien bei dem Thema schon auf ihn zugekommen, einer hatte Bürgermeister Jürgen Kopriva sogar einen Brief geschrieben: In Aislingen scheinen vielen zusätzliche Tempo-30-Zonen ein großes Anliegen zu sein. Deswegen hat der Marktgemeinderat vor Kurzem darüber diskutiert, ob in Aislingen - in Wohngebieten und an Straßen, bei denen rechts vor links gilt - demnächst nur noch Tempo 30 gefahren werden darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen