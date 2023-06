Hausfriedensbruch: 18-Jähriger will in Aislingen über einen Zaun klettern

Weil er nicht zur Party durfte, wollte ein junger Mann über den Zaun klettern.

"Du kommst hier nicht rein" : Da ihm im Vorfeld der Zutritt zur VMP-Party in Aislingen am Freitagabend untersagt worden ist, versuchte ein 18-Jähriger dennoch am frühen Samstagmorgen über einen Zaun zu klettern, um somit auf die laufende Veranstaltung zu gelangen.

Hierbei wurde er jedoch von den dort eingesetzten Security-Mitarbeitern entdeckt. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (AZ)