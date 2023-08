Diebstähle: Rüttelplatte in Aislingen, Holz in Höchstädt

In der Lauinger Straße in Aislingen haben Unbekannte Baustellenutensilien gestohlen. in Höchstädt fehlt plötzlich Holz. Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht vom Mittwoch, 22 Uhr auf den Donnerstag, 18 Uhr wurde aus einer Baustelle in der Lauinger Straße in Aislingen auf Höhe der einstelligen Hausnummern eine Rüttelplatte entwendet. Der Wert der Rüttelplatte steht derzeit noch nicht fest, heißt es im Bericht der Polizei.

Bereits zum wiederholten Male wurde aus einem Anwesen an der Deisenhofer Straße in Höchstädt auf Höhe der 40er Hausnummern Scheitholz entwendet. Diesmal wurden in der Zeit vom Dienstag, 18 Uhr bis zum Donnerstag, 10 Uhr, acht Holzscheite im Wert von circa 15 Euro geklaut. Die Dillinger Polizei bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)