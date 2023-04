Besucher erleben eine Info-Rallye durch die Aschberger Wirtschaft

Das widrige Wetter hinderte die Besucher nicht, sich die Betriebe im Aschberg bei der Gewerbeschau anzusehen. Die Firmen hoffen heuer besonders auf neue Azubis.

Landrat Markus Müller nutzte die Gunst der Gewerbeschau für eine "Tour de Aschberg": Für ihn stand damit eine ganze Info-Rallye per Autokonvoi auf dem Programm. Los ging es am Ortsrand von Fultenbach bei der Firma Holzbau Federle. Geschäftsführer Bernhard Wunderle führte durch die Betriebshallen. Mit dabei auch die Bürgermeister der Aschbergregion Simon Peter, Friedrich Käßmeyer, und Jürgen Kopriva sowie Holzheims Alt-Bürgermeister und Landrat-Stellvertreter Erhard Friegel.

Müller zeigte sich erfreut über die hervorragend ausgestatteten Werkhallen der Firma Federle. Hier ergänzen sich nach den Worten von Bernhard Wunderle klassisches Handwerk, moderne Konstruktionstechniken und innovative Fertigung. Dennoch, so Wunderle, fehlten dem europaweit agierenden Holzunternehmen Facharbeiter vom Schreiner bis zum Konstrukteur. Die Firma bilde zwar auch selbst aus, zurzeit zwei Azubis im ersten Lehrjahr und ein Azubi im dritten Lehrjahr sowie zwei Auszubildende für Büro und Technik.

Aschberg-Gewerbeschau: Dieses Jahr gibt es ein besonderes Angebot

Daher sei es auch sehr erfreulich, dass die Wirtschaftsvereinigung Aschberg diese Gewerbeschau durchführe, in deren Mittelpunkt die zukünftigen Azubis, hoffentlich auch für ihr Unternehmen stehen, so der Geschäftsführer. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse hätten bereits zahlreiche Jugendliche den Weg nach Fultenbach gefunden, um sich über die Ausbildungsangebote zu informieren.

Der Andrang bei den Aschberger Firmen war groß, so wie hier bei Kerner in Aislingen.





Bei der diesjährigen Gewerbeschau gibt es ein ganz besonderes Angebot: Ein Shuttlebus pendelt im Halbstundentakt zwischen den Betrieben hin und her. Potenzielle Azubis können ein- und aussteigen und sich vor Ort informieren und ausprobieren. Doch kommt das auch an?

Jugendliche freuen sich, im Mittelpunkt zu stehen

Ein paar mögliche neue Azubis trifft der Landrat dabei beim nächsten Halt: Der Schreinerei Mannes in Holzheim. Dort informiert Schreinermeister Martin Mannes gerade vier junge Mädchen über die Möglichkeiten der Schreinerausbildung. Dabei haben sie selbst auch Gelegenheit sich an einem kleinen Werkstück in Form eines Herzens auszuprobieren. Landrat Markus Müller schaut interessiert zu und freut sich über das Interesse der vier jungen Damen am Handwerk.

Ein ähnliches Bild zeigt sich Müller und seinem Gefolge bei der L+S Holzbau in Weisingen. Auch dort werden von den beiden Zimmerermeistern Jakob Langner und Michael Schaudi junge Menschen im Rahmen der Aschberg Azubi Rallye über den Zimmerer Beruf informiert. Und wer will, hat dabei auch die Möglichkeit, eine Werkzeugkiste aus vorgefertigten Holzteilen zu montieren. Behilflich ist den jungen Leuten dabei Geselle Tobias Kaltenstadler.

Klara Friegel, Leni Eschke, Leoni Buchholz und Amelie Friegel informieren sich bei Schreinermeister Martin Mannes über eine Ausbildung zur Schreinergesellin. Foto: Horst von Weitershausen

Der nächste Abstecher führt zur Firma Heidel nach Glött. Dort hat der Shuttle-Bus gerade einige Jugendliche abgeladen, die sich über eine Ausbildungsmöglichkeit bei dem Glötter Metallbauunternehmen einholen wollen. Darunter auch die beiden Gymnasiasten Maximilian Hermann und Philipp Schalk. „Wir möchten uns über Ausbildungsmöglichkeiten mit anschließendem Studium informieren“, sagen die beiden. Wir interessieren uns für einen Handwerksberuf, der mit einem Studium noch weiter ausgebaut werden kann“, ergänzen die beiden Gymnasiasten und fügen hinzu, dass sie die Azubi-Rallye Klasse finden.

Landrat Markus Müller lobt die Aktion der Wirtschaftsvereinigung Aschberg

So auch die Meinung von sechs jungen Burschen bei der Wekea Landtechnik in Aislingen. Auch sie wollen sich hier an diesem Tag über den Berufsmöglichkeiten informieren und loben dabei die Aktion der Wirtschaftsvereinigung Aschberg. Sich auf die jungen Leute zu konzentrieren, dazu fehlt bei den Firmen im Tagesgeschäft oft die Zeit. Die Gelegenheit, dass sie an diesem Tag im Mittelpunkt stehen, nutzen viele Jugendliche. Auch bei der Firma Kerner Maschinenbau nebenan tummeln sich zahlreiche junge Menschen und lassen sich erklären, welche berufliche Chancen sie mit einer Ausbildung als Metallbauer haben werden. "Eine gelungene Aktion", sagt auch Landrat Markus Müller und lobt die Organisatoren, dieses Mal bei der Gewerbeschau die Jugend mit ihrer Berufswahl in den Mittelpunkt zu stellen.