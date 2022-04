Aislingen/Holzheim

vor 53 Min.

Polizei meldet zwei Einbrüche im Geschäfte im Aschberg

Unbekannte sind in der Nacht zum Karfreitag in zwei Geschäfte in Aislingen und Holzheim eingebrochen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Karfreitag in zwei Geschäfte in Aislingen und Holzheim eingebrochen. Das teilt die Polizei am Karsamstag mit.

Themen folgen