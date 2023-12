Wenn der Solarpark den Bürgern gehört

Plus Wie aus der Idee einer landkreisweiten Bürger-Energie-Genossenschaft Realität werden könnte. Der Chef der VR-Bank Donau-Mindel spricht vor Bürgermeistern.

Woher soll das Kapital kommen, um die Investitionen in die Energiewende stemmen zu können? Diese Frage stellte Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel bei der Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags in Aislingen den versammelten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Denn zusätzlich zu den Investitionen der Energiekonzerne und der öffentlichen Haushalte bräuchte es private Investoren, die laut einer Studie rund 600 Milliarden Euro bis 2030 aufbringen müssten. Hier bringt Jall die Idee von Bürger-Energie-Genossenschaften als eine Möglichkeit der Geldbeschaffung ins Spiel.

Für die engagierten Genossen winken sowohl Verzinsung als auch Dividende für das eingesetzte Kapital. Über eine genossenschaftliche Rechtsform könne man das „relativ gut absichern“. Wenn dann den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort die Anlage auch noch gehört, „steigt die Akzeptanz“, ist der Banker überzeugt.