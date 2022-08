Aislingen/Pfronten

11:42 Uhr

Nachruf: Sein letzter Weg führte ihn zurück nach Aislingen

Adolf Schill, 37 Jahre Pfarrer in Aislingen, ist im Alter von 96 Jahren am 4. August gestoben. Er wurde in Aislingen beigesetzt.

Plus Adolf Schill hat 37 Jahre als Pfarrer in Aislingen/Altenbaindt gewirkt. Er hat die Aschberggemeinde geprägt - bis ins hohe Alter. Nun ist er mit 96 Jahren gestorben.

Von Simone Fritzmeier

Vor 19 Jahren hat Adolf Schill seinen Pfarrersitz in Aislingen/Altenbaindt verlassen und hatte seither seinen Ruhestandssitz in Pfronten im Allgäu. Nun hat er seine letzte Ruhe in seiner Heimat im Aschberg gefunden. Der Geistliche Rat ist im Alter von 96 Jahren am 4. August gestorben und wurde am Dienstag auf eigenen Wunsch in Aislingen beerdigt. Schon bei seinem Abschied 2003 sagte er, dass ihn sein letzter Weg wieder nach Aislingen führen wird. Auf diesem Weg wurde er bei der Messe von vielen Menschen begleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen