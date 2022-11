Aislingen

vor 17 Min.

Photovoltaik und Nahwärme: So steht es in Aislingen um neue Energieprojekte

In Aislingen gibt es Pläne für eine große PV-Anlage.

Plus Es gibt Pläne für eine große Photovoltaikanlage und ein Heizkraftwerk. Auch beim Kieswerk sollen mehr Baustoffe recycelt werden. Wie schnell lässt sich das umsetzen?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Viele denken gerade nach, wie sie bei Strom- und Wärmeversorgung unabhängiger werden können. In Aislingen wurden in der Gemeinderatssitzung am Dienstag gleich zwei Möglichkeiten besprochen, wie das gelingen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen