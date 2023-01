Unbekannte dringen in leer stehende Wohnung ein

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Die Unbekannten haben dabei ein Fenster eingeschlagen.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte im Zeitraum vom Donnerstag, 0 Uhr bis Freitag, 22.30 Uhr, in eine leer stehende Erdgeschosswohnung in der Straße Am Wiesle. Hierbei wurde ein Fenster eingeschlagen und es entstand dadurch ein Sachschaden von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)