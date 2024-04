Unfall bei Aislingen: Radler erleidet massive Verletzungen im Gesicht

79-Jähriger fährt zwischen Gundremmingen und Aislingen mit dem Fahrrad auf stehendes Auto auf. Der Mann wird in die Klinik gebracht.

Eine 53-Jährige befuhr am Freitag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2028 zwischen Gundremmingen und Aislingen. Um zu telefonieren, bog sie in einen geteerten Feldweg ein und hielt dort nach einigen Metern an.

Der verletzte Senior wird in die Dillinger Kreisklinik gebracht

Ein 79-jähriger Radfahrer, der sich von hinten näherte, erkannte laut Polizeibericht das stehende Auto zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Senior massive Verletzungen im Gesicht zu. Er musste mit dem Rettungsdienst mit dem Verdacht auf Nasenbein- und Kieferfrakturen ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden. (AZ)