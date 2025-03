Unfallflucht in Aislingen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein bisher Unbekannter hat in der Zeit von Samstag, 18.10 Uhr, auf Sonntag, 10 Uhr, einen grauen Nissan Micra, der in der Dr.-Bach-Straße in Aislingen geparkt war, angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am Nissan beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

