Unsere Zeitung öffnet die Türen zu Kerner Maschinenbau

Nach der Firma MTC im Dillinger Gewerbegebiet und dem Wertinger Unternehmen WDT am Donnerstag, 8. August, markiert Kerner Maschinenbau den dritten Teil unserer Sommerserie. Ziel dieser ist es, Türen zu mittelständischen Firmen zu öffnen, die es in ihren Märkten an die Spitze geschafft haben und oft weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit agieren. Und genau solch eine Firma gibt es im beschaulichen Aislingen. Kerner Maschinenbau zählt zu den Spezialisten für Maschinen für die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung. Am Mittwoch, 14. August, gewährt Chef Tobis Kerner exklusive Einblicke für unsere Leserinnen und Leser. Um 13.45 ist Treffpunkt am Parkplatz der Firma in der Gewerbestraße 3, 89344 Aislingen. Die etwa zweistündige Führung beginnt um 14 Uhr.

Die Aislinger Firma wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute 90 Mitarbeitende

Gegründet wurde Kerner Maschinenbau 1999, mittlerweile leitet Tobias Kerner den kaufmännischen Bereich: „Mein Vater war Tüftler, hat Potenzial in einer Idee gesehen und dann die Selbstständigkeit gewagt“, erzählt er. Mit der Produktion von Maschinen für die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung macht die Firma heute etwa 16 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 90 Mitarbeitende. „Es ist ein steter, gesunder Wachstum“, sagt Kerner. Etwa 75 Prozent der Kunden sitzt in Deutschland, der Rest in Österreich und der Schweiz. Osteuropa mache nur einen kleinen Teil aus. „Wir sind vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv“, erklärt Tobias Kerner, der selbst die Führung für unsere Leserinnen und Leser leiten wird.

Vor fünf Jahren gründete die Aislinger Firma mit einer österreichischen Firma das Partnerschaftsprojekt DicksonKerner. Gemeinsam stellen sie Maschinen für die mechanische Beikrautregulierung, so lautet es im Fachjargon, her: „Wenn ich ein Maisfeld habe, soll da nur Mais wachsen. Damit es nicht tot gespritzt wird, bauen wir Maschinen mit entsprechender Hacktechnik“, erklärt Kerner. Auch diese Geräte werden in Aislingen hergestellt – und können bei der Führung begutachtet werden.

Die Anmeldung für die Firmenführung läuft bis zum 12. August, 12 Uhr

Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann noch bis Montag, 12. August, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de senden. Die maximal 25 Plätze werden unter den Einsendern und Einsenderinnen verlost. Die Teilnehmenden werden von uns am Tag zuvor per Mail verständigt. In der E-Mail muss die vollständige Adresse sowie Telefonnummer angeben werden, um für die Verlosung berücksichtigt zu werden.