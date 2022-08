Nach Diesel-Unfall bei Holzheim: Der Aschberg hat ein Wasserproblem

Plus Um sicherzugehen, dass kein Diesel ins Grundwasser gelangt, sind weitere, teure Maßnahmen nötig. Was das für das Trinkwasser im Verwaltungsgebiet Holzheim bedeutet.

Der Sommer im Landkreis Dillingen ist aktuell zu heiß und zu trocken. Alle Menschen sind deshalb aufgerufen, Wasser zu sparen. Besonders gilt das allerdings für die Bürgerinnen und Bürger der drei Aschberg-Gemeinden Aislingen, Holzheim und Glött. Hier gibt es nämlich ein weiteres Problem: Bei einem Unfall zwischen Aislingen und Weisingen Mitte Juli waren laut Angaben der Feuerwehr 50 bis 80 Liter Diesel ausgetreten - auf und neben die Fahrbahn. Und das in unmittelbarer Nähe zum Wasserschutzgebiet des Zweckverbands Wasserversorgung Glöttgruppe. Die Maßnahmen, um sicherzugehen, dass auf gar keinen Fall etwas von dem Diesel ins Grundwasser gelangt, müssen nun ausgeweitet werden. Das hat das Dillinger Landratsamt am Mittwoch angeordnet.