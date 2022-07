Aislingen/Weisingen

Nach dem Diesel-Unfall bei Holzheim: Die Aufräumarbeiten laufen noch

Plus Am Sonntag kollidiert ein Traktor mit einem Auto - viel Diesel läuft aus. Zwischenzeitlich gibt es eine Warnung wegen Wasserverschmutzung. Wie geht es weiter?

Von Annemarie Rencken

Der von Diesel getränkte Asphalt und Boden ist mittlerweile abgetragen und bereit entsorgt zu werden. Trotzdem sind die Aufräumarbeiten an der Staatsstraße 2028 zwischen Aislingen und Weisingen noch nicht abgeschlossen. Und das wird auch erstmal so bleiben: Bis Holzheim den Unfall ganz hinter sich lassen kann, wird es auch noch einige Zeit dauern. In den nächsten Wochen sollen zur Sicherheit noch regelmäßig Wasserproben entnommen werden. Als Vorsichtsmaßnahme, um zu schauen, ob es nicht doch noch Gefahr für das Trinkwasser hier gibt. "Ich finde, wir haben wirklich Glück, dass die Behörden bei uns da so akribisch arbeiten", sagt der Holzheimer Bürgermeister Simon Peter.

