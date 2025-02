Landkreis Dillingen vergibt erstmals Medizinstipendien

Der Landkreis Dillingen vergibt erstmalig zum Wintersemester 2025/2026 ein Stipendium für Medizinstudierende der Humanmedizin. Ziel dieses Programmes ist es laut Pressemitteilung, die hausärztliche Versorgung im Landkreis langfristig zu sichern und zu fördern.

Landrat Markus Müller freut sich auf zahlreiche Bewerbungen und darauf, talentierte Medizinstudierende auf ihrem Weg in die hausärztliche Versorgung im Landkreis Dillingen zu unterstützen.

Die Bewerbungsphase startet am Montag, 3. Februar

Die Bewerbungsphase für das Stipendienprogramm startet am Montag, 3.Februar. Interessierte Studierende können sich ab diesem Datum über die Homepage des Landkreises Dillingen (landkreis-dillingen.de) informieren und bewerben. Hier werden auch alle notwendigen Informationen zu den Voraussetzungen rund um den Bewerbungsprozess hochgeladen.

Das Stipendium richtet sich an Studierende, die ihr Medizinstudium an inländischen oder europaweiten Medizinuniversitäten beginnen wollen oder bereits in einem fortgeschrittenen Semester eingeschrieben sind. Jeweils zum Wintersemester wird nach Angaben des Landratsamts ein Stipendium vergeben. Die Vergabe unterliegt einer jährlichen Bewertung durch den Landkreis, ohne dass ein grundsätzlicher Anspruch auf das Stipendium besteht. Die maximale Förderdauer beträgt zwölf Semester und kann ab dem ersten Semester oder zu einem späteren Zeitpunkt beginnen. Die Stipendiaten verpflichten sich, nach Abschluss ihrer fachärztlichen Ausbildung im Gebiet Allgemeinmedizin oder Innere Medizin für mindestens fünf Jahre im Landkreis Dillingen tätig zu sein. (AZ)

Für Studiengebühren gibt es maximal 8700 Euro pro Semester

Die Förderhöhe beträgt maximal 8700 Euro (pro Semester) für anfallende Studiengebühren. Sollten an der jeweiligen Universität keine Studiengebühren anfallen, erhalten die Studierenden eine monatliche Förderung von 300 Euro. Bewerbungen können digital über das Antragsformular, per E-Mail oder per Post eingereicht werden. Bei Fragen steht die Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus Dillingen, Eugenie Schweigert, unter der E-Mail-Adresse eugenie.schweigert@landratsamt.dillingen.de zur Verfügung. (AZ)