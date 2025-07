Alpenverein Dillingen will in die Sanierung der Kletterwand investieren

Zur Jahresmitgliederversammlung der Sektion Dillingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) haben sich Bergsportbegeisterte und Mountainbiker in Lutzingen getroffen. Nach Begrüßung, Kassenbericht und Entlastung des Vorstands sowie Wahl einer neuen Kassenprüferin fiel der wichtigste Beschluss des Abends: Die etwa 25 Jahre alte Kletterwand in der Dillinger Schulturnhalle soll saniert, und sofern die Statik es zulässt, in die Höhe erweitert werden.

