Vereinsmeier im Landkreis Dillingen: Sein Herz schlägt für den SV Altenberg

Plus Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Karl-Heinz Ruzicka für seinen SV Altenberg. Abteilungsleiter, Vorsitzender, Schatzmeister, gute Seele des Vereinsheims. Es gibt kaum einen Posten, den er noch nicht bekleidet hat.

Von der Terrasse seines Hauses in Altenberg schaut Karl-Heinz Ruzicka direkt auf die Sportanlage des SV Altenberg. Und damit im gewissen Sinne auf seine zweite Heimat. Seit mehr als 40 Jahren schlägt das Herz von Ruzicka für den SV. Lange hat er hier selbst seine Fußballschuhe geschnürt, wie es auch schon sein Vater vor ihm und sein Sohn nach ihm getan haben. Bei der AH spielte er noch lange nach seinem 40. Geburtstag. Doch auch nach dem Ende seiner aktiven Zeit ließ sein Engagement für den Verein nicht nach. "Da hängt einfach mein Herzblut drin", sagt der 72-Jährige. Dreimal hat Karl-Heinz Ruzicka den Posten des Fußball-Abteilungsleiters übernommen. Wenn er gebraucht wurde, dann war er einfach da. Im Jahr 1990 übernahm er schließlich den Vorstandsposten des Vereins, den er bis zur Jahrtausendwende innehatte. Eine Zeit lang war der frühere Unternehmer und Chef einer großen Firma sogar Vorsitzender und Schatzmeister in Personalunion. Es gibt kaum einen Posten, um den Ruzicka sich im Verein noch nicht gekümmert hat. Nur mit der Rasenpflege, gesteht er lachend, habe er nie etwas zu tun gehabt.

Er ist die gute Seele des Altenberger Vereinsheims

Seit gut 20 Jahren ist er daneben die gute Seele des Altenberger Vereinsheims. Fast täglich sieht er nach dem Rechten, kümmert sich um die Kassenabrechnung, kontrolliert, welche Getränke nachgeordert werden müssen oder teilt die Wirte ein. Wenn im Vereinsheim eine Veranstaltung wie etwa ein Geburtstag ansteht, dann steht Ruzicka mit seiner Frau selbst bis spät in die Nacht hinter der Theke und sorgt für Getränkenachschub. Auch schon mal bis vier Uhr morgens. "Dann räumen wir noch zusammen, damit für den Frühschoppen am Sonntagmorgen wieder alles ordentlich ist." Ohne die Unterstützung seiner Frau Karla, bekennt er unumwunden, hätte er sich niemals so für seinen Sportverein engagieren können. "Sie macht manchmal fast mehr als ich für den Verein."

