Eine Senioren-WG im Gundelfinger Rosenschloss

Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher kamen zum Tag der offenen Tür der Gundelfinger Senioren-WG Rosenschloss, heißt es in einer Pressemitteilung des Betreibers Estatis aus Augsburg. Davon 60 Interessierte, die sich über die Wohnungen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft am Tag der Eröffnung vor Ort informierten. Zu Beginn des Festakts sprach Estatis-Vorsitzender Florian Andreschewski über das Vorhaben, welches das Unternehmen 2019 nach Gundelfingen führte. In Gesprächen mit der damaligen Bürgermeisterin Miriam Gruß sei die Idee entstanden, das Rosenschloss zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt zu entwickeln.

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rosenschloss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis