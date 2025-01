Großer Aufmarsch beim Amerdinger Hofball

Endlich war es so weit: Beim Hofball der Faschingsfreunde Amerdingen in der Amerdinger Tunrhalle hatten die Prinzenpaare ihren ersten öffentlichen Auftritt. Beim großen Prinzenpaar tragen Laura I. und Julian I. das Zepter, als kleines Prinzenpaar sind Veronika I. und Patrick I. in Amt und Würden. Beide Paare führten sich standesgemäß mit einem Walzer sowie einer Shownummer ein.

Neben den Prinzenpaaren feierten auch die Show-Acts der einzelnen Gruppen der Amerdinger Faschingsfreunde ihre Premiere. Nach dem kleinen Prinzenpaar machten die Flying Tigers den Anfang, die traditionell mit einer Mischung aus Tanz und Sprungakrobatik aufwarteten. Danach zeigten Kesselspatzen und Tweenygarde ihr Können.

Wenn Kleine ganz groß herauskommen

Nach Tanzmariechen Lena und dem großen Prinzenpaar sorgte die große Garde für ein weiteres Highlight und bereitete die Halle so für den krönenden Abschluss vor: den Tweeny-Showtanz und großen Showtanz. Während der Tweeny-Sowtanz „Girl Power“ auf die Bühne brachte, begeisterte der große Showtanz mit dem Programm „Break out – Raus aus dem Alltag, rein in den Rhythmus“. Erstmals gibt es in dieser Saison auch die Tanzgruppe Tanzmäuse. Aufgrund des Alters der Kinder – die Gruppe beginnt ab drei Jahre – traten diese am Hofball jedoch nicht auf. (AZ)