Unbekannter Geschäftsmann aus der Türkei lässt Amtsgericht Dillingen die Köpfe qualmen

Ein dubioser Geschäftsmann aus der Türkei, der den deutschen Sicherheitsbehörden bis heute völlig unbekannt ist, hat dem Dillinger Amtsgericht eine intensive Sitzung beschert. Er, ein gewisser Herr A. (Name geändert)., spannte einen ehemaligen Dillinger in sein Geldwäschesystem ein und benutzte ihn als Mittelsmann. Während Herr A. weiter auf freiem Fuß ist, wurde der 30-Jährige erwischt und vorige Woche wegen vorsätzlicher Geldwäsche angeklagt. Es ging um rund 10.700 Euro. Trotz klarer Beweise stellten Richterin Beate Bernard und die Schöffen am Ende das Verfahren ein.

Philipp Scheuerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TikTok Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis