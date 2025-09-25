Icon Menü
Amtsgericht Dillingen: Mann wäscht Geld für Tiktok-Händler, doch das Urteil wird Fallen gelassen.

Dillingen

Unbekannter Geschäftsmann aus der Türkei lässt Amtsgericht Dillingen die Köpfe qualmen

Ein ehemaliger Dillinger wird auf Tiktok angeschrieben, lässt sich auf ein Geldwäschesystem ein und wird angeklagt. Doch am Ende wird das Verfahren eingestellt.
Von Philipp Scheuerl
    Online-Betrugsfälle häufig sich enorm. Ein Dillinger hat sich hierbei als Mittelmann einspannen lassen und überwies dafür Geld in die Türkei. Die ersten Kontakte entstanden über Tiktok.
    Online-Betrugsfälle häufig sich enorm. Ein Dillinger hat sich hierbei als Mittelmann einspannen lassen und überwies dafür Geld in die Türkei. Die ersten Kontakte entstanden über Tiktok. Foto: Julia Motschmann (Archivbild), Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Ein dubioser Geschäftsmann aus der Türkei, der den deutschen Sicherheitsbehörden bis heute völlig unbekannt ist, hat dem Dillinger Amtsgericht eine intensive Sitzung beschert. Er, ein gewisser Herr A. (Name geändert)., spannte einen ehemaligen Dillinger in sein Geldwäschesystem ein und benutzte ihn als Mittelsmann. Während Herr A. weiter auf freiem Fuß ist, wurde der 30-Jährige erwischt und vorige Woche wegen vorsätzlicher Geldwäsche angeklagt. Es ging um rund 10.700 Euro. Trotz klarer Beweise stellten Richterin Beate Bernard und die Schöffen am Ende das Verfahren ein.

