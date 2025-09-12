Achtung Autofahrer: Hier wird im Landkreis Dillingen umgeleitet

Icon vergrößern An der alten B16 zwischen der Ortausfahrt Dillingens und der Schretzheimer Kreuzung wird ein Radweg gebaut. Der Verkehr wird über die neue Bundesstraße 16 umgeleitet. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An der alten B16 zwischen der Ortausfahrt Dillingens und der Schretzheimer Kreuzung wird ein Radweg gebaut. Der Verkehr wird über die neue Bundesstraße 16 umgeleitet. Foto: Berthold Veh

Manche Autofahrer sind sichtlich genervt. Denn einige Straßenbaustellen im Landkreis Dillingen führen in diesen Tagen zu längeren Umwegen. Beispiel Staatsstraße 2212: Diese wichtige Verbindung zwischen Höchstädt und Nördlingen ist seit Ende August im Bereich zwischen Lutzingen und Warnhofen gesperrt. Der für den Landkreis Dillingen zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Krumbach, Andreas Reiser, wirbt um Verständnis. „Die Staatsstraße 2212 ist zwischen Unterliezheim und Lutzingen spürbar geschädigt“, erläutert der Experte. Das Bauamt Krumbach lasse daher den Fahrbahnbelag auf diesem Streckenabschnitt auf einer Länge von rund drei Kilometern erneuern.

Seit 28. August ist die Strecke zwischen Lutzingen und Warnhofen gesperrt. So könnten die Sanierungsarbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum abgewickelt und die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich gehalten werden, informiert Reiser. Die Umleitung erfolge in beiden Fahrtrichtungen ab dem Kreisverkehr bei Warnhofen über Bissingen, Kesselostheim, Oppertshofen, Brachstadt, Tapfheim, Schwenningen, Blindheim und Höchstädt. „Die Deckenbauarbeiten sollen bis Anfang Oktober abgeschlossen werden“, kündigt der Abteilungsleiter an.

Ferner besteht bereits seit dem 8. Juli eine Sperrung der Staatsstraße 2221 zwischen Bissingen und Mönchsdeggingen. Sie wird nach Information von Andreas Reiser noch bis voraussichtlich Mitte September andauern. Der Grund: Zum einen lasse das Bauamt die Fahrbahndecke zwischen Burgmagerbein und Göllingen instand setzen, zum anderen habe der Markt Bissingen beschlossen, den südlichen Ortseingangsbereich von Burgmagerbein neu zu gestalten.

B16 bei Blindheim muss zwei Wochen lang gesperrt werden

Doch damit nicht genug. Auch bei Blindheim gibt es eine Baustelle. Bereits am 2. Juni starteten die Arbeiten für die Instandsetzung der B16-Brücke über die Kreisstraße DLG 32 (Petersruhstraße) und der Brücke über den Geh- und Radweg im Kreuzungsbereich An der Bahn/ Bahnhofstraße. Eine Ampel schränkt den Verkehr auf der Bundesstraße in diesen Tagen teilweise ein. Voraussichtlich Anfang Oktober wird laut Reiser für die abschließende Erneuerung der Fahrbahnbeläge auf den Bauwerken eine rund zweiwöchige Sperrung der B 16 erforderlich sein.

Verkehrsbehinderungen gibt es gegenwärtig auch auf der B16 in Höchstädt. In der Donauwörther Straße wird eine Linksabbiegespur zum geplanten Netto-Markt und zur Drogerie Rossmann gebaut. Die Bundesstraße ist deshalb nur einspurig in Richtung Donauwörth befahrbar. Am Ende der Bauarbeiten wird es zu einer Vollsperrung kommen.

Wer eine intakte Verkehrs-Infrastruktur erwartet, muss mitunter lästige Einschränkungen während der Sanierung hinnehmen, stellt Roman Bauer, Fachbereichsleiter kommunaler Tiefbau am Landratsamt Dillingen, fest. Er nennt auf Anfrage vier aktuelle Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen. Ein Projekt ist der Ausbau der Kreisstraße DLG 30 von Wengen nach Villenbach (1,3 Kilometer) mit dem Neubau eines Geh- und Radweges. Die Fertigstellung ist im Dezember geplant. An den Ortseingängen in Wengen und Villenbach werde jeweils eine Mittelinsel mit Querungshilfe errichtet, erklärt Bauer. Die Baukosten betragen rund 3,2 Millionen Euro. Eine Umleitung erfolgt über Zusamaltheim.

Entlang der alten B16 im Dillinger Osten wird ein Radweg gebaut

An der alten B16 in Dillingen baut der Landkreis in diesen Tagen an der DLG 42 einen Radweg von der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße (Bundeswehr) bis zur Schretzheimer Kreuzung. Die Strecke beträgt rund 720 Meter, es werden auch behindertengerechte Bushaltestellen und Fahrbahnquerungen an der Schretzheimer Kreuzung geschaffen, teilt Bauer mit. An der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße kommt eine Ampel. Die Kosten beziffert der Tiefbauamtsleiter mit etwa 1,25 Millionen Euro. Die Verkehrsfreigabe der viel befahrenen Kreisstraße im Dillinger Osten soll Anfang Oktober erfolgen. Bis dahin führt die offizielle Umleitung über die B16-Ortsumfahrung Dillingen. Das Gesamtprojekt soll Ende November fertig werden.

Akls Nummer drei nennt Bauer die Sanierung des Knotenpunkts Gundelfinger Straße/ Riedhauser Straße/ Herzog-Georg-Straße in Lauingen mit der Erneuerung des Asphaltbelages im Kreuzungsbereich. Auch die Entwässerungsrinnen werden erneuert. Darüber hinaus steht eine Modernisierung der Ampel mit Niederspannungs- und LED-Technik an. An der Einmündung „Oberer Wall“ werde die Ampel zurückgebaut und die Fußgängerquerung versetzt. Die betragen Baukosten laut Bauer etwa 200.000 Euro. Er rechnet mit der Fertigstellung am 15. September. Bis zu diesem Zeitpunkt werde der Verkehr über B16-Ortsumfahrung Lauingen umgeleitet.

Die Sanierung Ortsdurchfahrt Steinheim DLG 25 – von der DLG 42 bis zum Bahnübergang – ist laut Bauer eine weitere große Infrastrukturmaßnahme. Dabei werden eine Nahwärmeleitung durch örtlichen Versorger verlegt und die Wasserleitung durch die Bayerische Rieswasserversorgung erneuert. Neue Leitungen verlegen auch die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen. Und der Landkreis Dillingen erneuert die Asphaltdeckschicht auf der Straße. Diese Kosten allein gibt der Tiefbauleiter mit 90.000 Euro an. Die Fertigstellung aller Leitungen sei für November geplant, die Asphaltdeckschicht werde im Frühjahr 2026 aufgebracht. Die Umleitung führt über Höchstädt. Nach Fertigstellung aller Leitungen werde die Strecke über die Wintermonate bis zur Sanierung der Deckschicht wieder für den Verkehr freigegeben.