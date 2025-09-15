Icon Menü
Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen 2025: So war es im mooseom

Bächingen

Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen begeistert zahlreiche Gäste

Mit dem schönen Wetter hatte wohl keiner gerechnet. Der Markt im und um das Mooseum in Bächingen begeisterte mit regionalen Spezialitäten und Selbstgemachtem.
Von Sabine Maria Egger
    Bei schönem Wetter lockte der Äpfel- und Kartoffelmarkt am Sonntag im Mooseom in Bächingen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Zahlreiche Schausteller boten auch Eigenkreationen an.
    Bei schönem Wetter lockte der Äpfel- und Kartoffelmarkt am Sonntag im Mooseom in Bächingen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Zahlreiche Schausteller boten auch Eigenkreationen an. Foto: Sabine Maria Egger

    Es ging um weit mehr als nur Äpfel und Kartoffeln: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen am vergangenen Sonntag zum „Entdecken und Schmecken“ nach auf das Gelände des Mooseums in Bächingen und genossen einen schönen Sonntagnachmittag. Kreative von nah und fern präsentierten liebevoll Eigenkreationen für die ganze Familie. Vom saftigen Apfel über eine reiche Kuchenauswahl bis zur Wasserbüffel-Wurst bot der Markt eine reiche Auswahl. Sie ging weit über das, was man sich unter einem „Äpfel- und Kartoffelmarkt“ vorstellt, hinaus.

