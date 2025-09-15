Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen begeistert zahlreiche Gäste

Es ging um weit mehr als nur Äpfel und Kartoffeln: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen am vergangenen Sonntag zum „Entdecken und Schmecken“ nach auf das Gelände des Mooseums in Bächingen und genossen einen schönen Sonntagnachmittag. Kreative von nah und fern präsentierten liebevoll Eigenkreationen für die ganze Familie. Vom saftigen Apfel über eine reiche Kuchenauswahl bis zur Wasserbüffel-Wurst bot der Markt eine reiche Auswahl. Sie ging weit über das, was man sich unter einem „Äpfel- und Kartoffelmarkt“ vorstellt, hinaus.

Bächingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donautal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wittislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis