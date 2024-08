Mehr Arbeitslose im Landkreis Dillingen

Eine Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt ist auch im Landkreis Dillingen spürbar. So stieg die Arbeitslosenquote im August saisonbedingt auf 3,1 Prozent. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die Entwicklung so: „Im Landkreis Dillingen ist die Arbeitslosigkeit saisonbedingt gestiegen. Insgesamt sind 1783 Menschen arbeitslos gemeldet, 99 mehr als vor einem Monat und 135 mehr als vor einem Jahr.“ Die Arbeitslosenquote sei mit 3,1 Prozent um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 2,9 Prozent. „Auch im Landkreis bemerken wir seit einiger Zeit eine Eintrübung des Arbeitsmarktes. Erfreulich ist aber, dass uns trotz des Ferienmonats August wieder mehr Stellenangebote, insbesondere für Fachkräfte, gemeldet wurden“, erläutert Paul.

Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit sei in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Für einige junge Menschen etwa folge nach dem Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erst mal eine Phase der Arbeitslosigkeit. „Deshalb ist bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 26,4 Prozent“, teilt die Arbeitsagentur mit. Momentan sind 206 junge Menschen im Kreis Dillingen ohne Arbeit, 43 mehr als vor einem Monat. Die meisten von ihnen finden laut Paul im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung, besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium. Von September bis November gehe die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück.

623 erwerbsfähige Personen aus der Ukraine sind im Kreis Dillingen gemeldet

Von den derzeit 1783 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 903 (plus 69 im Vergleich zum Vormonat; plus 139 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 880 (plus 30 im Vergleich zum Vormonat; minus vier im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen registriert. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im August 623 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 224 arbeitslos.

In diesen Bereichen wird im Kreis Dillingen Personal gesucht

Von den Arbeitgebern wurden 161 neue Arbeitsstellen gemeldet, 50 mehr als im Juli und 27 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 798 freie Arbeitsstellen (zwölf mehr als vor einem Monat und 81 weniger als im Vorjahr). Bei rund 82 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Die Top-Zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird, sind: Lagerwirtschaft, Altenpflege, Büro- und Sekretariat, Verkauf, Metallbearbeitung, Post- und Zustelldienste, Metallbau, Gesundheits- und Krankenpflege, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW) und im Maschinenbau.

Von Oktober 2023 bis August 2024 wurden insgesamt 696 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet, genau gleich viele als im Vorjahreszeitraum. Bisher blieben 297 Ausbildungsstellen unbesetzt. (AZ)