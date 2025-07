Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Dillingen nimmt zu

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Dillingen im Juli 2025 leicht gestiegen. 1742 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 69 Personen mehr als im Juni und 58 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,0 Prozent und lag damit 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Durch das Jobcenter Dillingen wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Die Vorsitzende der Agentur für Arbeit Donauwörth, Silke Königsberger, analysiert die Entwicklung so: „In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit immer etwas an, da Schul- und Ausbildungsabschnitte sowie berufliche Bildungsmaßnahmen enden und die Betreffenden nicht immer unmittelbar danach eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen können.“ Dieser saisonale Faktor werde an der Arbeitslosenquote der jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren deutlich. Im Vergleich zum Juni stieg deren Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent im Juli.

Agenturleiterin: „Zahl der Arbeitslosen steigt seit einiger Zeit kontinuierlich an“

Allerdings, so Königsberger, sei die allgemeine Konjunkturschwäche ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die im Vergleich zu den Vorjahren etwas schlechter werdende Lage auf dem Arbeitsmarkt. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat liegt zwar in etwa auf Vorjahresniveau, dennoch steigt die Zahl der Arbeitslosen seit einiger Zeit kontinuierlich an“, erläutert die Agenturleiterin. Gleichzeitig sei die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen rückläufig. „Jedoch können wir mit einer Arbeitslosenquote von 3 Prozent für den Landkreis Dillingen im Vergleich zu anderen Regionen nach wie vor zufrieden sein“, betont Königsberger.

Die Unternehmen suchen laut Pressemitteilung weiterhin Mitarbeitende: 87 Stellen wurden im Juli neu gemeldet. Aktuell gibt es die meisten freien Stellen in den Berufsbereichen Altenpflege, Metallbau, Lagerwirtschaft, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Zimmerei, Verkauf und Gebäudereinigung. Derzeit befinden sich 740 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 84 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher.

333 Ausbildungsstellen waren im Landkreis Dillingen noch unbesetzt

Und das ist die Situation auf dem Ausbildungsmarkt: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2024 meldeten sich im Landkreis Dillingen 576 Bewerber und Bewerberinnen für Ausbildungsstellen, 61 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 11,8 Prozent). Zugleich gab es 804 Meldungen für offene Ausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 120 (plus 17,5 Prozent). Ende Juli waren nach Angaben der Arbeitsagentur 102 Bewerber noch unversorgt und 333 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. „Jungen Menschen, die noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative haben, kann ich nur raten, umgehend einen Gesprächstermin bei der Berufsberatung zu vereinbaren“, appelliert die Agenturleiterin. (AZ)