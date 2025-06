Arbeitsunfall: 26-Jähriger bricht sich in Deisenhofen ein Bein

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen ereignet. Ein 26-Jähriger erlitt dabei eine Beinfraktur.

Der 26-Jährige wollte ein Güllefass befüllen

Kurz nach 14 Uhr war der 26-Jährige in der Mittelmühle von seinem Traktor abgestiegen, um sein Güllefass zu befüllen. Beim Aussteigen knickte er an einer Betonkante um und brach sich das Fußgelenk. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Fremdverschulden lag nicht vor. (AZ)