Arbeitsunfall in Wittislingen: 40-Jähriger wird eingeklemmt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Dienstag in Wittislingen gekommen. Ein 40-Jähriger erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Der Mann hatte sich gegen 11.10 Uhr auf einem Betriebsgelände im Nordweg aufgehalten, um mit seinem Lastkraftwagen Holzplatten abzuholen.

Der 40-Jährige wird zwischen dem Lkw und dem Gabelstapler eingklemmt

Ein 43-jähriger Fahrer eines Gabelstaplers lieferte nach Angaben der Polizei die gegen Wegrutschen nicht gesicherte Ladung am Lkw an. Beim Abbremsen kamen die Holzplatten ins Rutschen und quetschten den 40-Jährigen zwischen der Ladefläche seines Lastwagens und dem Gabelstapler ein. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 43-jährigen Gabelstaplerfahrer. (AZ)