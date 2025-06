Architektouren im Landkreis Dillingen: „Faszination für zeitgemäßes Bauen fördern“

Für einen Ansturm ist es bei den Architektouren am Wochenende dann doch zu heiß. Die Temperaturen steigen auf mehr als 30 Grad, das dürfte am Sonntag einen größeren Zulauf im Anbau des Höchstädter Kindergartens Adolph Kolping verhindert haben. Die Architekten Wolfram Winter und Serafina Eipert erklären Interessierten die Außergewöhnlichkeit des Gebäudes. „Wir sind sehr zufrieden mit den Temperaturen im Gebäude“, sagt Winter. In der Tat ist es in dem Anbau, der bereits vor zwei Jahren fertiggestellt wurde, angenehm – und deutlich kühler als draußen.

