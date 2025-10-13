Musikalische Weltreise in Dillingen: Von den Red Rock Mountains in den Schwarzwald

Erste Strahlen der morgendlichen Sonne erreichen die Gipfel einer traumhaften Berglandschaft in Pennsylvania. Dieses beeindruckende Panorama in ein musikalisches Bild zu verwandeln, hatte sich das Projektorchester des ASM-Bezirks Dillingen/Donau mit dem Stück „Red Rock Mountain“ zum Ziel gesetzt. Und begeisterte die 400 Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntagabend im Dillinger Stadtsaal dank seiner hochklassigen Umsetzung.

Das ASM-Konzert war zweifelsohne ein Höhepunkt bei den Dillinger Kulturtagen. Foto: Günther Hödl

Das zweistündige Konzert des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Bezirk 17, unter Leitung von Dirigent Elmar Vögel war zweifellos ein Höhepunkt im Rahmen der diesjährigen Dillinger Landkreis-Kulturtage. Acht Kompositionen brachten die rund 50 Musikantinnen und Musiker aus 17 Kapellen der Region – von B wie Bächingen bis Z wie Zöschingen – zu Gehör. Konzertante Blasmusikstücke, die den meisten Besuchern bislang noch fremd waren. Ein fulminanter Konzertauftakt erinnerte mit „Majesty“ an die verstorbene Queen Elisabeth II. Seele und Wesen des Menschen beschrieben klangvoll die folgenden beiden Darbietungen: „La Principessa“ intonierte den Zwiespalt junger Monarchen zwischen eigenen Bedürfnissen und höfischer Verpflichtung, „Passages“ den metamorphischen Übergang zwischen Leben und Tod, Stille und Bewegung, Aufbruch und Ankommen.

Elmar Vögel studierte das Programm bei vier Gesamtproben ein

Lob für das Orchester gab es schon jetzt aus professionellem Munde von Zuhörer Tobias Wunderle: „Es offenbart eine erstaunliche Bandbreite und tolle Klangfülle. Hut ab vor der Arbeit des Dirigenten!“ Der Oberstleutnant aus Fristingen leitet das Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Zu Beginn des Abends hatte ASM-Bezirkschef Josef W. Schneider unter anderem Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Erhard Friegel als Vertreter des Landrats und Kulturtage-Organisator Heinz Gerhards begrüßt. Seit Mai hatte Elmar Vögel bei vier Gesamtproben das Programm mit seinen Musikern einstudiert. Dafür dankte Schneider dem Dirigenten mit einem kleinen Präsent ebenso wie Bezirksdirigentin Ingrid Philipp, die nicht nur im Klangkörper mitmusizierte, sondern auch federführend für dessen Organisation verantwortlich zeichnete.

Am Ende zwei Zugaben und tosender Applaus

Mit „Red Rock Mountain“ startete die Kapelle dann eine musikalische Weltreise. „Euphoria“ war der Titel und zugleich Programm für den schwungvollen Start in den zweiten Konzertteil nach der Pause. Dirigent Vögel führte seine Blechbläser, Holzbläser und das Schlagwerk nun über den Schwarzwald („Silva Negra“) auf den schwarzen Kontinent, wo man Servus sagte mit „Jambo Afrika“. Endpunkt der musikalischen Tournee war das spanische „Granada“, ehe der Konzertabend mit zwei Zugaben und tosendem Applaus ausklang.