Auffahrunfall an Dillinger Kreuzung – zwei Personen leicht verletzt

Mit einem Gespann aus Pkw und Anhänger fuhr ein 66-Jähriger am Freitag gegen 16.20 Uhr in Dillingen auf ein anderes Fahrzeug auf. Dieses musste an der Ampelanlage an Kreuzung der Donauwörther Straße mit der Hauptstraße in Dillingen im Bereich der Linksabbiegespur warten.

Die Fahrer beider Autos wurden bei dem Auffahrunfall in Dillingen leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Zusammenstoß sowohl der Unfallverursacher als auch der 64-jährige Fahrer des wartenden Autos leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)