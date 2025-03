Aschermittwoch: Verzicht auf Jammern!

Schluss mit lustig – zumindest ist der Aschermittwoch für viele Menschen Anlass, ab sofort Verzicht zu üben. Nicht nur Gläubige starten an diesem Tag ihre 40-tägige Fastenzeit bis Ostern. Speziell nach dem Fasching wollen viele, egal, ob Jung oder Alt, auf kleine oder größere Laster verzichten. Alkohol und Süßigkeiten stehen dabei bei den meisten ganz oben auf der Verbotsliste. Die kurzen Hosen und knappen Bikinis wollen in wenigen Wochen schließlich auch wieder im Schrank nach vorn geholt werden. Ob da 40 Fastentage reichen, bleibt dahingestellt... Aber: Der Wille zählt. Wie so oft im Leben. Vielleicht geht es in der Fastenzeit aber auch nicht ausschließlich um Verzicht. Für die katholischen und evangelischen Christen ist es vielmehr eine innere Vorbereitung auf das Hochfest Ostern. Wie die aussehen kann, entscheidet jeder für sich selbst.

Eine Idee: Einfach mal nicht jammern. Klingt komisch? Es ist aber schwerer als gedacht. Zumindest dann, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet. Hand aufs Herz: Wie oft am Tag nervt uns etwas oder nörgeln wir? Der Kaffee schmeckt nicht, der Autofahrer vor einem fährt vermeintlich zu langsam, es ist zu warm oder zu kalt, der Parkplatz vor der Tür ist besetzt, das Mittagsgericht ist ausverkauft und zu allem Überfluss muss für einen kranken Kollegen die Arbeit übernommen werden. Die Liste ist länger. Und im Alltag fällt uns oft gar nicht auf, wie viel es zu jammern gibt.

Die kleinen Dinge wieder schätzen

Was, wenn wir den Spieß umdrehen? Die schönsten Dinge des Tages bewusst wahrzunehmen. Statt Linsentopf gibt es in der Mittagspause eben eine leckere Pizza, ein paar Schritte mehr ins Büro sind gut für die Gesundheit und wir freuen uns einfach über die strahlende Sonne. Klingt einfach, oder? Statt 40 Tage auf etwas zu verzichten, können wir auch bewusst 40 Tage genießen. Einen Versuch ist es wert. Im Zweifel hilft auch nach Ostern noch eine Crashdiät für schöne Sommerfigur...