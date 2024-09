Liebe Herren, jetzt ist es raus. Man muss es sagen: Auch Frauen haben Hunger. Klingt nach einer Binse? Nein. Es ist da etwas im Busch, oder vielmehr auf dem Teller. Eigentlich müsste man sagen: Es fehlt auf dem Teller. Ein Marsch zum Mittagessen in einem Restaurant im Kreis Dillingen hat den Beweis neulich erbracht. Und heutzutage sind ja anekdotisch-empirische Nachweise völlig ausreichend, um eine Tatsache festzustellen. Freitags gibt es Fisch, auch beim Metzger. Das hat katholische Gründe und ist auch für Ex-Katholikinnen akzeptabel. Doch der Blick auf den Teller offenbart einen Skandal: Ein kleines Stück Fischfilet, in der oberbayerischen Heimat würde man empört ausrufen: „Des is doch nur a Mogntratzal!“ Als dann der Kollege mit dem identischen Gericht und zwei überbackenen Fischscheiben an den Tisch kommt, knurrt die Empörung dann noch lauter im Magen: „Gibt es da etwa eine Gender-Food-Gap?“ (zu Deutsch: eine geschlechtsspezifische Nahrungsversorgungslücke).

Gibt es eigentlich noch die Pink-Tax?

Zwei Fischscheiben statt einer, nach dem Motto: Die Frau muss ja bestimmt auf ihre Linie achten? Gleicher Preis, halbe Portion. Ähnliches kennt man als Frau bereits aus anderen Lebensbereichen. Man erinnere an die noch immer existierende Gender-Pay-Gap (Lohnlücke). Und gibt es eigentlich noch die Pink-Tax? Also den höheren Preis von Frauenprodukten gegenüber ähnlichen bis identischen Produkten für Männer? Laut Verbraucherzentrale Hamburg hat sich die Lage hier offenbar etwas gebessert, vielleicht auch dank der Berichterstattung über solche Phänomene. Deshalb gilt es, wachsam zu sein, damit sich die Food-Gap der Geschlechter gar nicht erst auftut. Kurz vor der Mittagspause ist der Pathos daher definitiv angebracht: Frauen dieser Welt, vereinigt euch und holt euch euer Stück vom Kuchen!