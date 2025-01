Wer ist die Lauinger Schneefee?

Was war das für ein herrlicher Neujahrsausflug! Durch verschneite Wälder spazieren, Schneeball-Schlachten mit dem Mann und sogar ein kleiner Schneemann ist beim langen Spaziergang entstanden. Hund Pauli hat vor lauter Werkeln und Freude im Schnee beinahe die Orientierung verloren. Und das alles noch bei Sonnenschein – inklusive Schlitten. Was will man mehr? Nein, wir waren nicht im Bayerischen Wald oder in den Allgäuer Alpen. Wir waren daheim, im Landkreis Dillingen. Das glauben Sie nicht? Dann kann es nur daran liegen, dass Sie nicht in Lauingen oder Umgebung wohnen und leben. Und nein, das ist keine Zeitungsente, sondern ein Phänomen, das rund um Silvester und Neujahr in der kleinen Donaustadt aufgetreten ist.

War es Frau Holle?

Denn einzig in Lauingen lag Schnee. Und wir reden nicht von ein paar weißen Flecken auf den grünen Wiesen. Es lag und liegt teils noch immer zentimeterhoch Schnee. Lauingen hat sich in eine Winterwunderlandschaft verwandelt und viele Menschen aus nah und fern nach draußen gelockt. Und sie alle haben sich gewundert, besser gefragt: Wie kann das sein?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Klar ist, das bestätigt Wetterexperte Benjamin Grimm: Es handelt sich um Industrie-Schnee. Stellt sich die nächste Frage: Und woher kommt der? Viele Leser und Leserinnen haben sich in der Redaktion gemeldet und Vermutungen geäußert. Auch wir haben recherchiert, mit keinem klaren Ergebnis. Vielleicht war es doch Frau Holle, die noch ein paar restliche Federn beziehungsweise Schneeflöckchen in ihrem Kissen hatte. Oder kennen Sie die Lauinger Schneefee? Dann lassen Sie es uns wissen!