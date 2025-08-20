Augenzeugen helfen: Zwei Unfallfluchten in Dillingen können aufgeklärt werden

Zwei Unfallfluchten in Dillingen sind dank aufmerksamer Zeugen aufgeklärt worden. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Dienstagvormittag. Eine 82-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Rudolf-Diesel-Straße in östlicher Fahrtrichtung. Als sie an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbeikam, hielt sie zu wenig Seitenabstand – Sie streifte den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Vorfall.

Beide Unfallfluchten in Dillingen werden von Zeugen beobachtet

Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße kam es der Polizei zufolge am Abend desselben Tages zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in Dillingen. Ein 73-jähriger Fahrer parkte seinen Wagen in einer Parklücke, wobei er zu wenig Seitenabstand zu einem daneben abgestellten Auto einhielt. Der 73-Jährige touchierte mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto im Bereich des vorderen rechten Radkastens.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Streifschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der 73-Jährige stieg aus, betrachtete den Schaden an dem anderen Fahrzeug und fuhr anschließend in eine andere Parklücke, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Dies wurde laut Polizei von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet. In beiden Fällen wurde gegen die Verursacher jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (AZ)