Augsburg/Dillingen

18:00 Uhr

Brand im Dillinger Kegel-Casino: Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Plus Der Prozess gegen einen Mann aus Dillingen endet für den Angeklagten mit mehreren Jahren Gefängnis. Der 39-Jährige legt ein Geständnis ab, ohne zu gestehen.

Von Christina Brummer

In der Ferne ist ein Martinshorn zu hören. Der Angeklagte ist gerade mitten in seinem "letzten Wort", das er vor der Urteilsverkündung erteilt bekommen hat. Man könnte es als bitteren Zufall begreifen, dass gerade dann die Sirene eines Einsatzwagens heult. "Nächstes Mal werde ich's mir zweimal überlegen, nachzusehen, ob irgendetwas ist." Damit schließt der 39-Jährige seine Ausführungen. Bereits im Laufe des Prozesses hatte er gesagt, er wolle nie wieder den Notruf wählen, am Ende werde man selbst verdächtigt. Der Zufall, der "fast schon an ein Wunder" grenzt, wie die Staatsanwältin es zuvor in ihrem Plädoyer ausgedrückt hat, ist aus Sicht der Anklägerin im Leben des Angeklagten etwas zu oft vorgekommen. Zu oft brannte es und der 39-jährige Dillinger war in der Nähe, so ihr Vorwurf. Der bleibt bis zum Schluss bei seiner Version der Dinge, auch wenn er zum letzten Verhandlungstag ein Geständnis präsentiert.

Der Prozess um fünf Brandfälle in Dillingen und Lauingen, darunter der des Kegel-Casinos, hatte schon einige schnelle Wendungen parat. Ein Angeklagter, der alle Vorwürfe bestreitet, der angibt, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, am dritten Verhandlungstag schließlich flüchten will. Der von Justizbeamten gewaltsam aufgehalten werden muss und nun, am vierten und letzten Verhandlungstag, mit Spuckschutz, Hand- und Fußfessel hineingeführt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen